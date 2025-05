Tom Cruise hat nicht vor, in den Ruhestand zu gehen, sondern wird bis in seine 100er Jahre Filme drehen Wenn man bedenkt, wie gut er in seinen 60ern aussieht, können wir uns vorstellen, dass er auch in den kommenden Jahrzehnten noch seine eigenen Stunts machen wird.

HQ Die Mission: Impossible-Reihe mag mit The Final Reckoning abgeschlossen sein, aber es scheint, dass Tom Cruise keine Anzeichen dafür zeigt, dass er neben seiner gefeierten Action-Serie abschließen wird. Stattdessen plant er, noch Jahrzehnte lang Filme zu machen. Cruise ist derzeit 62 Jahre alt und wurde nach einem Zitat von vor ein paar Jahren gefragt, in dem er sagte, dass er Mission: Impossible-Filme machen würde, bis er 80 Jahre alt sei. Dem Hollywood Reporter wurde dann von Cruise gesagt, dass sich die Pläne geändert hätten und er Filme machen würde, bis er dreistellig alt werde. "Ich werde nie aufhören. Ich werde nie aufhören, Action zu machen, ich werde nie aufhören, Dramen und Komödien zu machen - ich bin aufgeregt", sagte er. Cruises Leidenschaft für das Kino hat in den letzten Jahren seiner Karriere wirklich geglänzt, insbesondere nach COVID, wo er als eine der wichtigsten treibenden Kräfte gilt, um die Menschen wieder ins Theater zu bringen. Für viele Kinobesucher wäre es ein schwarzer Tag, wenn Cruise seinen Mantel an den Nagel hängt, aber es scheint, dass dieser Tag frühestens noch Jahrzehnte entfernt ist.