Tokio evakuiert eine große Grundschule nach einem Brand

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Schüler und Mitarbeiter der Takinogawa Daisa Grundschule im nördlichen Tokioter Raum wurden evakuiert, nachdem ein Feuer ausgebrochen war, wie der japanische öffentlich-rechtliche Rundfunk NHK erklärte und von Reuters und YLE berichtet wurde.

Obwohl die Grundschule etwa 300 Schüler und Mitarbeiter anwesend hatte, als das Feuer ausbrach, wurde niemand verletzt.

Fernsehaufnahmen zeigten Dutzende Feuerwehrleute, die daran arbeiteten, die Flammen an der Schule im nördlichen Kita-Bezirk unter Kontrolle zu bringen. Schwarzer Rauch quoll aus einem Fenster im obersten Stockwerk auf.