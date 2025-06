Tödliche Überschwemmungen im Nordosten Indiens bei anhaltendem Starkregen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Indien . Wir wissen jetzt, dass in den nordöstlichen Bundesstaaten Indiens mindestens 34 Menschen durch schwere Überschwemmungen und Erdrutsche ums Leben gekommen sind, die durch unerbittliche Regenfälle in den letzten Tagen ausgelöst wurden, teilten Behörden und Medien am Montag mit.

Tausende sind nach wie vor gestrandet, Militär und Rettungskräfte führen aktiv Evakuierungen durch, während das benachbarte Bangladesch vor ähnlichen Herausforderungen steht. Die Behörden mahnen zur Vorsicht, da die Vorhersagen weitere starke Regenfälle vorhersagen, also bleiben Sie dran für weitere Updates.