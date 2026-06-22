Tödliche Amoklauf an einer Schule ereignet sich auf den Philippinen

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Die Philippinen erlebten laut The Manila Times und YLE eine tödliche Amokläufe an einer Schule. Mindestens drei Menschen wurden in der San Jose National High School in der Stadt Tacloban getötet und fünf verletzt.

Die Schießerei ereignete sich am Montag um 9 Uhr morgens. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, während der andere noch auf freiem Fuß ist.

Im Internet kursierende Videos zeigten Schüler und Lehrer, die in Panik die Schule verließen, einige unter Tränen, während eine verletzte Schülerin von Mitschülern getragen wurde. Es gab unbestätigte Berichte, dass mindestens einer der Todesopfer ein Schüler war.

Schießereien an Schulen sind auf den Philippinen selten.