Todd McFarlane sitzt auf einem vollständig vertonten animierten Spawn-Film

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Es ist zwar unklar, ob der lange in Entwicklung befindliche Live-Action-Spawn-Film jemals produziert wird, aber ein Projekt ist in der Pipeline und bereit zur Veröffentlichung. Dies wurde von Todd McFarlane selbst in einem kürzlichen Interview mit ComicBook bestätigt, in dem er erwähnte, dass es sich um einen Animationsfilm handelt, der eine vollständige Synchronisation enthält, mit Mark Hamill und Keith David im Cast.

McFarlane erklärte: "Ich weiß nicht, ob ich jemals gesagt habe, dass wir vor einiger Zeit die Rückkehr dieser Spawn-Animation entwickelt haben. Und dann... Am Ende habe ich mich mit der Produktion und dem Anwalt gestritten, also habe ich alles zurückgekauft.

"Also, ich habe tatsächlich eine 90-minütige Zeichentrickserie, die komplett gezeichnet wurde, abgesehen von den Zellen. Alle Stimmen sind erledigt. Alles, wir sind bereit. Alles, was wir brauchen, ist ein bisschen Foley, also Soundeffekte und so, und dann geben wir es einem Studio zum Zeichnen, oder?

"Wir sagen, es hat einfach in einer Kiste gewartet, um zu gehen. Ich habe einfach so gesessen und gedacht: Nein, ich glaube, ich muss den Film rausbringen, und dann, zack, wenn der Film rauskommt, wenn es Erfolg gibt, dann dann raus, aber er liegt da. Also jeder, der Animation machen will, ist das Erste, was ich mache, zu sagen: Hey, ich habe das bereit zum Aufstellen. Wir könnten ganz schnell dorthin kommen, wenn wir einfach nehmen, was gerade in dieser Kiste ist, weil ich alles zurückgekauft habe."

Was die Prämisse dieses Spawn-Animationsfilms betrifft, so hat McFarlane nur gesagt, dass Hamill einen Detektiv namens Twitch spielt, während David zurückkehrt, um Spawn zu sprechen. In Bezug auf Letzteres beschreibt McFarlane Davids Beziehung zu Spawn so wie Kevin Conroy für Batman.