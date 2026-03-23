Todd Howard lobt Xbox' Erhaltungsprogramm dafür, dass es alte Bethesda-RPGs am Leben hält

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Während die Funkstille bei den neuen Spielen der Elder Scrolls- und Fallout-Reihen anhält, müssen Sie, wenn Sie sich mit einem Bethesda-RPG aus einer der beiden IPs entspannen möchten, wahrscheinlich eine alte Bibliothek voller Klassiker durchforsten. Da es derzeit nur ein großes Remaster gibt, ist Todd Howard froh, dass wir die Originale weiterhin so spielen können, wie sie waren.

Im Gespräch mit GamesRadar+ erklärte Howard, dass er lieber ein altes Spiel hätte, das läuft, als ein Remaster. "Lange Zeit war ich ein Nein, nein, nein. Das ist ein Spiel seines Alters, lass uns einfach sicherstellen, dass es läuft."

Mit dieser Philosophie ist er unglaublich dankbar für Xbox' Beteiligung an der Spielerhaltung. "Sie haben einen unglaublichen Job bei der Rückwärtskompatibilität gemacht. Im Moment kannst du das originale Oblivion spielen, du kannst Morrowind spielen, du kannst Fallout 3 spielen. Es ist rückwärtskompatibel, es ist 4K und super."

Howard hatte bei The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Bedenken und sagte, es gäbe "eine Million Wege, wie schiefgelaufen sein könnte." Es scheint jedoch, als hätten die Fans größtenteils eine Rückkehr zu Cyrodiil mit verbesserten Grafiken und Mechaniken genossen. Vielleicht öffnet das die Tür für andere Bethesda-Klassiker, die dieselbe Behandlung erhalten. Oder auch nicht, denn die Originalspiele sind immer noch spielbar.