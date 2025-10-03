Toasty Guy aus der Mortal Kombat-Reihe verlässt die Netherrealm Studios nach über drei Jahrzehnten

HQ

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen den Job in der Spielebranche wechseln, und Entwickler mit mindestens fünf oder sechs Studios in ihrem Lebenslauf sind alltäglich. Deshalb berichten wir selten darüber, es sei denn, jemand ist besonders bekannt, und Audioregisseure gehören zu den Rollen, über die wir sehr wenig schreiben.

Aber... Andererseits haben nicht alle Audio Directors über 30 Jahre am selben Ort gearbeitet und eine der berühmtesten Spieleserien der Welt mitgestaltet. Dan Forden war seit dem ersten Spiel im Jahr 1992 an der Entwicklung von Mortal Kombat beteiligt. Er ist auch selbst im Spiel aufgetreten und tauchte im zweiten Teil (und später) auf dem Bildschirm auf, um während der Matches "Toasty" zu rufen.

PC Gamer berichtet nun jedoch, dass Forden seinen Abschied von Netherrealm Studios über Instagram bekannt gegeben hat. Er schreibt:

"Mittwoch war mein letzter Tag im Netherrealm. Wir haben im Laufe der Jahre eine Menge lustiger Sachen gemacht. Ich bin wirklich stolz auf das, was wir erreicht haben, und darauf, wie viel Spaß es uns gemacht hat, das Zeug zu machen. Es gibt dort so viele kluge, talentierte Leute – halten Sie Ausschau nach weiteren großartigen Dingen, die in den nächsten Jahren entstehen werden."

Wir wissen nicht, was er als nächstes tun wird, aber laut Wikipedia ist Forden 62 Jahre alt, also könnte es einfach sein, dass er jetzt das Gefühl hat, dass es Zeit ist, in den Ruhestand zu gehen. So oder so, wir wünschen ihm viel Glück.