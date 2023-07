TMNT: Shredder's Revenge bekommt einen Überlebensmodus

HQ

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge war eines der besten Spiele des Jahres 2022 mit seiner Retro-Version der Ninja Turtles, die ein wunderbares Gameplay, einen großartigen Koop-Modus und eine erstklassige Präsentation bietet.

Wir wussten bereits, dass es mit einem DLC namens Dimension Shellshock erweitert wird, der den Fan-Favoriten Usagi Yojimbo enthält. Nun haben auch Tribute Games und Dotemu verraten, dass wir uns auf einen Survival-Modus freuen können.

Dies wird in einem brandneuen Trailer präsentiert, der so actionreich ist, dass wir beim Anschauen fast vergessen haben zu atmen. Wir können uns nicht nur auf wirklich hektische Kämpfe in verschiedenen Dimensionen freuen (das von Edo inspirierte Gebiet sieht großartig aus), sondern es gibt auch Upgrades und die Möglichkeit, sich in Charaktere wie Rocksteady und Bebop zu verwandeln.

Wir wissen zwar immer noch nicht, wann Dimension Shellshock veröffentlicht wird, aber wir wissen, dass wir es wollen. So wie jetzt. Sehen Sie sich das Video unten an.