Titus kehrt in die Rolle des 2. Kompaniekapitäns in der neuen 500-Welten-Kampagne für Warhammer 40.000 zurück

HQ

Demetrian Titus kehrt wieder auf unsere Bildschirme zurück. Anstatt jedoch im kommenden Warhammer 40.000: Space Marine III oder einem DLC für Space Marine II zu erscheinen, kehrt Titus im Warhammer 40.000 Wargame als Teil einer neuen narrativen Erweiterung namens 500 Worlds zurück.

In der Filmsequenz, die ihr euch unten ansehen könnt, wird Titus vom Primarchen Roboute Guilliman damit beauftragt, die 500 Welten von Ultramar wieder in die Hände des Imperiums zu legen. Das ist eine ziemlich unmögliche Aufgabe, selbst wenn es nach Titus selbst geht, aber das wird ihn nicht davon abhalten, sich einen feinen Pelzmantel anzuschnallen und mit seinem Bolter und Kettenschwert loszuziehen.

Der erste Teil der Erweiterung 500 Worlds heißt Titus und wird ihn gegen den neuen Necron-Anführer Nekrosor Ammentar antreten lassen, der im Grunde alles Leben töten will. Ordentlich. Er wird seine eigene Miniatur bekommen, und Titus bekommt ein aufgefrischtes Modell zusammen mit einer kleinen Staffel, zu der Space Marines von Space Marine II und Secret Level gehören, sowie ein Quartett normaler Menschen, die jeweils eine unschätzbare Rolle bei der Herrschaft über Ultramar und seine Planeten spielen.

Werbung: