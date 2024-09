Tito Jackson von den Jackson 5 ist verstorben

HQ

Eine Legende der Musikwelt ist leider verstorben - Tito Jackson, Bruder von Michael Jackson und Gründungsmitglied der Jackson 5, ist im Alter von 70 Jahren an einem mutmaßlichen Herzinfarkt verstorben.

Die Jackson 5 chartete mehrfach auf Platz 1 mit Hitsingles wie I Want You Back, ABC und I'll Be There.

Tito's musikalisches Vermächtnis wird von seinen Kindern überlebt, wobei die Söhne TJ, Taj, und Taryll von 3T zu Instagram gehen, um die folgende Botschaft zu übermitteln:

Die Musikwelt als Ganzes trauert um den Verlust, und der ehemalige Jackson 5 -Kollaborateur und Schlagzeuger von Tito Jonathan 'Sugarfoot' Moffett zollte über seine Facebook-Seite mehrfach Tribut.

Es ist ein weiterer großer Verlust für die Musikwelt, aber ich bin mir sicher, dass das Vermächtnis von Tito durch seine Taten und durch seine Familie, die er sein ganzes Leben lang gehegt und gepflegt hat (danke, Billboard), weiterleben wird.

