Titan Quest II s Fahrplan für 2026 verspricht Handwerk, Beschwörungen und Geistmeisterschaft

Wenn Sie Titan Quest II seit dem Start als Early-Access-Projekt spielen, sind Sie vielleicht neugierig, was die Zukunft für das größere Spiel bereithält. Wenn ja, ist die neueste Roadmap definitiv einen Blick wert.

Die Roadmap gibt im Laufe des Jahres 2026 Details darüber, was vom Actionspiel zu erwarten ist, und erklärt, dass wir alle drei Monate mit einem großen Inhaltsupdate rechnen sollten, wobei das erste davon als The Wild Lands bekannt ist. Wir haben keinen festen Termin, wann dies stattfinden wird, da die Roadmap lediglich ausdrückt, dass alle enthaltenen Elemente 2026 erscheinen werden.

Zu diesem Zweck können wir über The Wild Lands hinaus irgendwann ein Crafting- und Beschwörungs-Feature-Update erwarten, sowie ein System-Update, das auch Spirit Mastery einführt. Natürlich werden einige der zukünftigen Ergänzungen neue Kapitel, neue Gegenstände, neue Gegner, neue Bosse, neue Quests, neue Features, verbesserten Mehrspielermodus, zusätzliche Sprachunterstützung und mehr bringen – und diese Sammlung von Inhalten wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 versprochen.

Sieh dir unten die neueste Roadmap für das Spiel an.