Timothée Chalamet vergleicht sich mit Marlon Brando, Matthew McConaughey und Heath Ledger für seine Darstellung in Dune: Part Three

Es ist ziemlich schwer, nicht ein bisschen Ego zu bekommen, wenn man Timothée Chalamet ist. Eine Leistung nach der anderen zu liefern, die eine Oscar-Nominierung einbringt, ist auf jeden Fall keine demütigende Erfahrung, und egal, ob man das Prahlen für übertrieben hält oder nicht, es ist klar, dass der 30-jährige Schauspieler alles in die Filme gibt, die er macht.

Da Dune: Part Three das letzte Mal ist, dass er die Rolle des Paul Muad'Dib Atreides übernimmt, wollte Chalamet, dass es sich wie etwas Besonderes anfühlt. "Was du am Ende des zweiten und im dritten Teil siehst, bist du selbst in Interstellar und Heath Ledger in The Dark Knight und Marlon Brando in Apocalypse Now und so weiter." Chalamet erzählte es Matthew McConaughey bei einer kürzlichen Bürgerversammlung in Texas (über Variety). "Eigentlich, warte, lass mich das alles anders formulieren! Warte mal. Ich kann mich nicht in dieselbe Situation versetzen. Sagen wir einfach, es sind diese großen Filme, in denen man etwas heimlich reinschmuggeln kann. Ein Curveball."

Im Vergleich zu seinem ersten Dreh bei Dune, bei dem Chalamet von der Größe des zum Leben erweckten Sci-Fi-Universums etwas überwältigt war, fühlt er sich jetzt viel mehr auf eine solche Rolle eingestellt. "Beim ersten Dune hatten wir eine Ornithopter-Sequenz, die ich im dritten wieder machen durfte, aber diesmal war ich viel besser ausgerüstet", beschrieb er. "Bei Dune 3, im Gegensatz zum ersten Film, bin ich früh rausgekommen und habe das Bedienfeld studiert – allerlei Hieroglyphen und Dinge, die nicht mit der Realität verbunden sind. Ich wollte wissen, was jeder Knopf bewirkt, und mir damit eine Dynamik erfinden."

Der Grund, warum Chalamet bei diesem dritten Dune-Film so engagiert sein möchte? Er will diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen, da es das letzte Mal ist, dass er die Rolle von Paul Atreides spielt. "Ich wollte mich bei keinem einzigen Moment unzufrieden fühlen. Alles war heilig, und es war das letzte Mal, dass ich einen 'Dune'-Film drehte, also wollte ich ihn wirklich als heilig behandeln. Denn Menschen können selbstzufrieden werden, aber ich war beim dritten Mal intensiver. Es fühlte sich an, als wäre das der natürliche Schwung, also wollte ich so hart wie möglich dagegen ankämpfen", sagte Chalamet.