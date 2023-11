TimeSplitters Studio wird voraussichtlich rechtzeitig zu Weihnachten geschlossen

Anfang dieses Monats berichteten wir, dass TimeSplitters 4 wieder in Schwierigkeiten steckte, da es so aussah, als ob Embracer und ihre Tochtergesellschaft Plaion erwägen, das Studio Free Radical Design als Teil der großen Umstrukturierung des ersteren zu schließen. Und als sehr, sehr schlechtes Geschenk an die Mitarbeiter sieht es so aus, als ob dies fast rechtzeitig zu Weihnachten passieren könnte.

Quellen gegenüber VGC sagen, dass ein Brief an das Unternehmen geschickt wurde, in dem erklärt wird, dass Free Radical Design tatsächlich am 11. Dezember geschlossen wird. Lars Jannsen, VP, Worldwide Studios & Talent bei Plaion, schreibt:

"Während wir uns durch den Konsultationsprozess bewegen und mit der möglichen Schließung von Free Radical Design am 11. Dezember 2023 konfrontiert sind, möchte ich meine Dankbarkeit für Ihr Engagement und die bemerkenswerte Arbeit zum Ausdruck bringen, die Sie geleistet haben und immer noch leisten.

Dies ist eine herausfordernde Zeit für uns alle, aber besonders für Sie, und unser Fokus liegt darauf, Sie während dieses Übergangs so gut wie möglich zu unterstützen."

TimeSplitters 3 (TimeSplitters: Future Perfect) wurde bereits 2005 veröffentlicht und seitdem haben die Leute nach einem neuen Spiel in der Serie gefragt. Aber Free Radical Design hat eine sehr holprige Fahrt hinter sich und wurde 2009 in Crytek UK umgewandelt, 2014 mit Dambuster Studios fusioniert und 2021 erneut in Free Radical Design umgewandelt, um an TimeSplitters 4 zu arbeiten.

Aber es sieht nicht so aus, als ob das Spiel auch dieses Mal stattfinden wird, und wir befürchten, dass dies die letzte Chance war, dass es zumindest von einigen Mitgliedern der ursprünglichen Crew gemacht wird. Wir hoffen wirklich, dass sich alles zum Besten für alle Beteiligten wendet.