Timesplitters, Saints Row und Metro stehen auf der Speisekarte von THQ Nordic

THQ Nordic hat uns heute ihre aktuellen Quartalsergebnisse mitgeteilt, doch mit den genauen Zahlen haben wir uns noch gar nicht beschäftigt. Neben dem Studiokauf von Gunfire Games gab es nämlich einige nicht unwichtige Entwicklungen beim Verlag, die unsere Aufmerksamkeit auf sich zogen.

Obwohl der PS2-Klassiker Timesplitters seit Jahren brach liegt, scheint sich dort beispielsweise etwas zu tun. Vor kurzer Zeit ist ein Entwickler namens Steve Ellis zum Team von Dambuster Studios gestoßen, das ist die ehemalige Crew von Crytek UK, die zuvor Free Radical hieß. Ellis hat damals bei der Produktion von Timesplitters mitgeholfen und wird sich in Zukunft damit auseinandersetzen, wie das Studio mit der Franchise fortfährt. Das geistige Eigentum hat THQ Nordic letztes Jahr von Crytek übernommen, einer Neuveröffentlichung steht demnach nicht mehr viel im Wege.

Dambuster tritt übrigens in die Fußstapfen von Yager und Sumo Digital, denn es fand ein weiterer Entwicklerwechsel beim nicht mehr ganz so frischen Thema Dead Island 2 statt. Die Homefront-Entwickler sollen sich jetzt mit dem Flickenteppich beschäftigen und einen möglichst würdigen Nachfolger des unruhigen Open-World-Zombie-Shooters kreieren. Nach den vielen Jahren in der Entwicklerhölle kann das keine leichte Aufgabe werden...

Im gleichen Bericht bestätigt THQ Nordic, dass das Studio Volition Agents of Mayhem hinter sich lässt und stattdessen wieder das macht, was sie am besten können: Saints Row. Anscheinend ist das Team bereits eifrig mit der "Entwicklung eines brandneuen Saints-Row-Spiels" beschäftigt, mehr Infos gibt es nicht.

Schlussendlich soll CEO Lars Wingefors laut einem Twitter-Nutzer noch bestätigt haben, dass 4A Games an einem neuen Metro-Spiel arbeitet. Das ist angesichts des Erfolgs von Metro Exodus keine Überraschung, aber eine angenehme Erkenntnis. Aktuell seien laut dem Publisher noch "insgesamt 81 Spiele in der Entwicklung", 47 davon wurden zum Ende des Quartals noch nicht mal angekündigt, heißt es in der Pressemitteilung.