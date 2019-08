THQ Nordic übernimmt Darksiders-3-Studio Gunfire Games

THQ Nordic hat heute Morgen die Akquisition vom Entwickler Gunfire bekanntgegeben, das Studio hat zuletzt Darksiders III veröffentlicht und arbeitet aktuell am Action-RPG Remnant: From the Ashes. Neben Darksiders übernimmt THQ Nordic auch gleich die beiden Franchise Chronos und From Other Suns, sowie 63 Mitarbeiter. "Wir freuen uns Gunfire an Bord zu haben, auf unsere zukünftige Zusammenarbeit und über die Projekte, die wir gemeinsam realisieren werden", sagte THQ Nordic in einer Pressemitteilung.

Gunfire soll volle kreative Freiheit bei ihren Vorhaben erhalten, das Studio wird weiterhin vom derzeitigen CEO David Adams geführt. In den letzten Jahren hat THQ Nordic eine Vielzahl von Franchise und Entwicklerstudios übernommen, darunter die Rechte für Alone in the Dark, Kingdoms of Amalur: Reckoning, Carmageddon, Gothic, Risen, Timesplitters, Delta Force, Flatout, Second Sight und Act of War.

