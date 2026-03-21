Tim Roth hat 2008 nur bei The Incredible Hulk unterschrieben, um seine Kinder in der Schule zu blamieren

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Tim Roth ist ein ziemlich großer Teil des Marvel Cinematic Universe geworden, da der britische Schauspieler kürzlich als Abomination zurückkehrte, zunächst in Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe, aber neuerdings auch in She-Hulk: Attorney at Law. Das war für viele Fans eine Überraschung, wenn man die 14-jährige Lücke zwischen Roths Debüt als Abomination in The Incredible Hulk 2008 und seiner Rückkehr bedenkt, aber auch eine große Überraschung für Roth selbst, da er nie eine Zukunft für die Figur und die Rolle sah.

Dies bestätigte er in einem Interview mit Total Film (dank GamesRadar+) im Zusammenhang mit Peaky Blinders: The Immortal Man, als Roth offenbarte, dass er einfach The Incredible Hulk und sogar Planet der Affen angenommen hatte, um seine Kinder in der Schule bloßzustellen.

"[The Incredible Hulk ] Ich habe es ursprünglich gemacht, um meine Kinder in der Schule zu blamieren. Ich habe ein paar solcher Filme gemacht. Ich habe Planet der Affen auch aus diesem [Grund] gemacht, einfach um ihn buchstäblich in der Schule zu blamieren."

Warum er sich entschied, als Abomination zurückzukehren, erwähnte Roth, dass "ich Tatiana [Maslany] mochte" und dass es "wie ein Wiedersehen" war, da er zuvor mit Maslanys Ehemann Brendan Hines zusammengearbeitet hatte.

Es versteht sich von selbst, dass Roth nicht besonders engagiert in der Welt des Marvel Cinematic Universe wirkt – sollten wir also jemals erwarten, ihn als Abomination wiederzusehen? Roth hat auf diese Frage eine Antwort gegeben und angemerkt: "Ja, geh einfach. Sei lustig."

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