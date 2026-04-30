Tierärzte fordern ein vollständiges Verbot von Hühnerboxen im Vereinigten Königreich

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Eine wachsende Zahl von Tierärzten im Vereinigten Königreich möchte Berichten zufolge ein vollständiges Verbot von in Käfig gehaltenen Legehennen sehen. Dies wird auf Tierschutzbedenken und die Tatsache zurückgeführt, dass es ihr natürliches Verhalten hemmt.

Frühere Käfigsysteme, bei denen Legehennen in engen Räumen – manchmal so klein wie ein A4-Blatt Papier – zusammengedrängt wurden, wurden von der EU vor mehr als zehn Jahren verboten. Diese wurden jedoch inzwischen durch modifizierte Käfige ersetzt, die als unzureichend und schädlich gelten – was das natürliche Verhalten der Tiere einschränkt.

Tierärzte argumentieren, dass die aktuellen Vorschriften unzureichend sind und es nun Hoffnung gibt, ein vollständiges Verbot von Käfigen im Vereinigten Königreich durchzusetzen, wo diese schrittweise abgeschafft und langfristig vollständig abgeschafft werden.

Das Thema wird jedoch heftig diskutiert, wobei Tierschutzorganisationen die Forderungen begrüßen, während viele im Agrarsektor vor möglichen Folgen warnen, darunter höhere Kosten und niedrigere Schutzstandards.