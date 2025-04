Thunderbolts* mit einer Laufzeit von 127 Minuten bestätigt

HQ

Die Laufzeit für Marvels kommenden Film Thunderbolts* wurde bekannt gegeben und beträgt 127 Minuten. Mit anderen Worten, knapp zwei Stunden - genau so lange wie MCU-Filme. Damit setzt sich der (zum Glück) abzeichnende Trend zu etwas kürzeren Superheldenfilmen fort, was eine willkommene Abwechslung für ein Genre ist, das lange Zeit unter aufgeblähten Laufzeiten gelitten hat.

Thunderbolts* kommt am 2. Mai in die Kinos und bringt eine Gruppe mehr oder weniger bekannter Antihelden zusammen - Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster und John Walker - die gezwungen sind, sich zusammenzuschließen, nachdem sie in einer tödlichen Falle gefangen sind, die von Valentina Allegra de Fontaine inszeniert wurde. Gemeinsam müssen sie sich ihrer dunklen Vergangenheit stellen und versuchen, einen Weg zur Erlösung zu finden.

Der Film markiert auch das Ende von Marvels Phase Five, und nach dem bisher gezeigten Filmmaterial zu urteilen, könnte Thunderbolts genau der frische Wind sein, den das Genre braucht.

Freuen Sie sich auf Thunderbolts* ?