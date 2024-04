Thunder Lotus enthüllte neues Gameplay von 33 Immortals bei der Triple-i-Initiative

HQ

Die erste The Triple-i Initiative war die Bühne für eine Vielzahl von Ankündigungen über zukünftige Indie-Titel, die in den nächsten Monaten erscheinen werden. Thunder Lotus wollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, und das Studio der Macher von Spiritfarer schien einen neuen Einblick zu geben, wie 33 Immortals sein wird. Was das Gameplay betrifft, so hat es eine berüchtigt epische und sadistische mittelalterliche Ästhetik, die das Publikum dazu bringt, mehr wissen zu wollen.

Vorerst haben sie darüber informiert, dass das Spiel für eine begrenzte Zeit, zwischen dem 24. Mai und dem 2. Juni, in der Beta verfügbar sein wird, und laut ihrer offiziellen Website wird es im Epic Games Store für PC erhältlich sein. Für Xbox X Series X/S wird es jedoch über den Game Pass zum Testen verfügbar sein. Darüber hinaus können diejenigen, die diese Version spielen, einen exklusiven Skin erhalten, den sie nach der Veröffentlichung des vollständigen Titels verwenden können.

Die Handlung von 33 Immortals handelt von der Geschichte verdammter Seelen, die kämpfen wollen, bevor das Gericht des Jüngsten Gerichts fällt. Der Spieler muss sich Horden von Monstern stellen, die vom Zorn Gottes getrieben werden. Darüber hinaus wird es, wie der Name schon sagt, in einem kooperativen Modus mit bis zu 33 Benutzern verfügbar sein.

Vielen Dank, Gaming Bolt.