Thunder, Lakers und Cavaliers übernehmen nach zwei Playoff-Runden in der NBA die erste Führung

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Die ersten beiden Spieltage der NBA-Playoffs waren umkämpft, und Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers und (vielleicht überraschend) die Cleveland Cavaliers sind die Teams mit Führung, da sie die ersten beiden Spiele gewonnen haben. In der Best-of-Seven-Serie reichen zwei weitere Siege aus, um sich für das Halbfinale der Conference zu qualifizieren.

Der Titelverteidiger Thunder war am Mittwoch das letzte Team, das spielte, als sie die Phoenix Suns mit 120:107 besiegten, wobei der "Clutch-Spieler" Shai Gilgeous-Alexander 37 Punkte erzielte. Allerdings erlitt ihr Star Jalen Williams, der die ganze Saison über mit Verletzungen zu kämpfen hatte und nur 33 reguläre Saisonspiele bestritten hat, eine Oberschenkelverletzung und wird wahrscheinlich den Rest der Play-offs und Finals verpassen.

Die Lakers führen 2:0 gegen Houston Rockets, die Cavaliers führen 2:0 gegen die Toronto Raptors und die Thunder führen zwei Spiele mit 2:0 gegen die Phoenix Suns. Unterdessen spielten die Atlanta Hawks 1:1 gegen die New York Knicks, ebenso wie die Minnesota Timberwolves gegen die Denver Nuggets, die Philadelphia 76ers gegen Boston Celtis, die Detroit Pistons gegen Orlando Magic und die Portland Trail Blazers gegen San Antonio Spurs.

Spiel 3 geht sofort weiter, mit Spielen zwischen Hawks gegen Knicks, Raptors gegen Cavaliers und Timberwolves gegen Nuggets am Donnerstagabend.