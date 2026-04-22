Shai Gilgeous-Alexander gewinnt den Titel Clutch Player of the Year: Was bedeutet das?

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Shai Gilgeous-Alexander, Favorit für einen weiteren MVP-Preis - zum zweiten Mal in Folge - wurde mit dem Clutch Player of the Year ausgezeichnet, einer der interessantesten individuellen Auszeichnungen in der NBA, und einer nicht ganz offensichtlichen. Beschrieben als der "entscheidendste Spieler des Jahres", hat der "Clutch" in der NBA eine strengere Definition: die Spielzüge in den letzten fünf Minuten des vierten Viertels oder die Verlängerung, wenn der Punkteunterschied nur innerhalb von fünf Punkten liegt.

Mit dieser Regel ist Shai Gilgeous-Alexander objektiv der Tabellenführer mit 175 "Clutch Points" und 16 Körben, die die Thunder in Führung bringen - ebenfalls ein Rekord in der Liga in dieser Saison. Er erzielte in entscheidenden Situationen 93 Punkte mehr Punkte als die Gegner. Insgesamt half Gilgeous-Alexander den Oklahoma City Thunder, 20 der 27 Spiele mit seinem "Clutch"-Spiel zu gewinnen.

Mit diesen Statistiken war klar, dass 'SGA' die Auszeichnung erhalten würde, und er erhielt 484 Punkte (von maximal 500 Punkten) in der 100-köpfigen Jury, vor Jamal Murray von den Denver Nuggets (mit 117 Punkten) und Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves (mit 116 Punkten).

Der Clutch Player of the Year, benannt nach dem großartigen Jerry West, der das NBA-Logo inspirierte und als "Mr. Clutch" bekannt war, wurde erst vor drei Jahren hinzugefügt und geht jedes Jahr an einen anderen Empfänger: De'Aaron Fox (damals Sacramento Kings), der 2023 gewann; Stephen Curry für die Warriors gewann 2024; und Jalen Brunson von den New York Knicks gewannen ihn 2025.