Thomas Tuchel erklärt, warum er heute Abend bei der Weltmeisterschaft nicht die britische Nationalhymne singen wird

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England ist eines der letzten Länder, das bei der Weltmeisterschaft debütiert und heute Abend gegen Kroatien spielt (22:00 Uhr MESZ, 21:00 BST), und wird Thomas Tuchels großer Moment sein: Nach anderthalb Jahren mit der Anpassung seines perfekten Kaders wird der deutsche Trainer versuchen, die Weltmeisterschaft nach England zu bringen. Vielleicht ein kleiner Interessenkonflikt, aber Tuchel ist ein Profi. Dennoch hat er beschlossen, die britische Nationalhymne God Save the King erst zu einem möglichen Finale zu singen.

Tuchel wurde gefragt, ob er die Hymne singen wolle, und er sagte mit einem Lächeln: "Noch nicht". "Ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Ganz am Ende vielleicht. Ich bin immer noch etwas schüchtern. Ich möchte niemanden beleidigen und möchte mich jetzt auch nicht darauf konzentrieren."

Tuchel wurde dann gefragt, ob der Text kompliziert sei, und er sagte, es sei "nicht so schwierig", lachte und fügte hinzu, dass er sich in England "wie zu Hause" fühle, trotz der Kontroverse um die Verpflichtung ausländischer Trainer in Nationalmannschaften.

England hatte mehrere ausländische Trainer, viele davon spielten bei Weltmeisterschaften. Fabio Capello trainierte England bei der Weltmeisterschaft 2010, und der Italiener sang die Hymne nicht. Wie The Sun anmerkt, war der einzige ausländische englische Trainer, der die Hymne sang, Sven-Göran Eriksson während der Weltmeisterschaften 2002 und 2006, und er schien mit den Texten zu kämpfen.

Lee Carsley, geboren in Birmingham, aber mit irischen Wurzeln, sang die Hymne nicht, als er nach Southgates Abgang Ende 2024 als Interimstrainer tätig war, und einige forderten seine Entlassung deshalb...