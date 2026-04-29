Thick as Thieves wird bei der Premiere weniger kosten als ein Kinoticket.

Es ist ziemlich klar geworden, dass je günstiger ein Spiel ist, desto eher sind die Spieler geneigt, sich ein Exemplar zu schnappen – etwas, das letztes Jahr bei Hits wie Split Fiction, Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders und mehr sehr deutlich wurde. Die Leute bei OtherSide Entertainment gehen mit ihrem kommenden Thick as Thieves auf den nächsten Schritt, da der Entwickler offensichtlich so viele Spieler wie möglich ins Spiel bringen möchte.

Es wurde bestätigt, dass Thick as Thieves zum sehr erschwinglichen Preis von £4,99/€4,99 auf den Markt kommen wird. Ja, das ist kein Fehler oder Tippfehler, du kannst dir ein Exemplar eines brandneuen Spiels für weniger als ein Kinoticket sichern.

Wann Thick as Thieves tatsächlich erscheint, so soll das Spiel am 20. Mai erscheinen, und unten sieht man den neuesten Trailer zum Spiel, der eine Menge Gameplay zeigt und zeigt, was man von der Action erwarten kann.