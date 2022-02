The Wolf Among Us 2: Bigby legt sich in neuem Trailer mit dem Zauberer von Oz an

HQ

Das Unternehmen "Telltale Games" - das eigenen Aussagen zufolge "zur Hälfte" aus Entwicklern besteht, die früher beim ursprünglichen Telltale Games gearbeitet haben, ehe die Firma bankrott ging - hat am Abend ein Video mit neuen Eindrücken aus The Wolf Among Us 2 veröffentlicht. Das Graphic-Adventure soll 2023 erscheinen und es wird etwa sechs Monate nach dem ersten Teil spielen.

Der große, böse Wolf Bigby und seine Chefin Snow White nehmen im Winter 1980 einen Fall an, der sie aus Fabletown herausführt. Die englischen Sprecher Adam Harrington und Erin Yvette kehren angeblich in ihre jeweiligen Rollen zurück, ebenso wie der "Lead Writer, die Creative-/Game-Directoren und der Komponist" des ersten The Wolf Among Us (heißt es zumindest auf der offiziellen Webseite).

Das Spiel wird erneut in Episodenform veröffentlicht, allerdings möchte das Studio die Entwicklung des gesamten Projekts diesmal bereits abgeschlossen haben, sobald die erste Folge erscheint. Ob den Überresten von Telltale Games dieses Kunststück gelingt, erfahren wir nächstes Jahr auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC.



Quelle: Playstation-Blog