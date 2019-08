Neue Käufer wollen Telltale Games wiederbeleben

In der letzten Woche wurde das mittlerweile insolvent gemeldete Entwicklerstudio Telltale Games von einem Unternehmen namens LCG Entertainment aufgekauft. Viele verbleibende Marken- und Veröffentlichungsrechte diverser Franchise haben in diesem Zuge den Besitzer gewechselt, das Studio soll neu gestartet werden und weiter Spiele produzieren. "Wir prüfen die Optionen, aber wir möchten auf jeden Fall mit einigen Spielen weitermachen", sagt Jamie Ottilie, einer der beiden Geschäftsführer dieses neuen Telltale-Teams. Ottilie teilte Polygon mit, dass sie die Rechte für The Wolf Among Us und Batman sowie für einige weitere, originale Telltale-Titel, wie Puzzle Agent bereits erworben haben. Es gebe jedoch noch "einige andere, abgelaufene Lizenzen, die [sie] prüfen", meint der Unternehmer.

Die Lizenz für The Walking Dead liegt derzeit zum Beispiel bei Skybound Games, die die letzte Staffel nach dem Konkurs von Telltale beendet haben. Ehemalige Telltale-Mitarbeiter können laut Ottilie gern zum erneut gegründeten Studio zurückkehren, vorerst allerdings nur als freie Mitarbeiter, angeblich jedoch mit der Aussicht auf ein Festangestelltenverhältnis. Es sollen wohl weitere Spiele unter dem alten Deckmantel veröffentlicht werden, allerdings wird das hier nie mehr etwas mit dem Telltale zu tun haben, das wir damals kannten.

