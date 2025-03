The Witcher 4 wird frühestens 2027 auf den Markt kommen

HQ

Zwei Jahre sind vergangen, seit CD Projekt wirklich bestätigt hat, dass sich The Witcher 4 in der Entwicklung befindet, und noch länger, seit wir erfahren haben, dass sie mit der Arbeit daran begonnen haben, also hofften einige von euch, dass der erste Trailer, der im Dezember gezeigt wurde, bedeutete, dass das Spiel ziemlich kurz vor der Veröffentlichung stand. Das ist leider noch weit davon entfernt.

CD Projekt hat beschlossen, seine letzte Telefonkonferenz mit der Bestätigung zu beenden, dass The Witcher 4 frühestens im Jahr 2027 auf den Markt kommen wird. Möglicherweise müssen wir sogar noch länger warten, da sie sich weigerten, etwas Genaueres zu sagen als nach dem 31. Dezember 2026, als ein Investor fragte, ob dies bedeute, dass das Spiel im Jahr 2027 auf den Markt kommen werde. Könnte das bedeuten, dass The Witcher 4 im selben Jahr wie The Elder Scrolls VI veröffentlicht wird? Die Zeit wird es zeigen.