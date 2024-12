The Witcher 4 wird "besser, größer, großartig als The Witcher 3" sein

HQ

Erst letzte Woche bestätigte der polnische Entwickler CD Projekt Red, dass er mit der vollen Produktion von Project Polaris, auch bekannt als The Witcher 4, begonnen hat, was bedeutet, dass die Arbeit am anspruchsvollsten und wichtigsten Teil des Entwicklungsprozesses begonnen hat. Vor diesem Hintergrund sprach Michał Nowakowski, CEO von CDPR, kürzlich mit Eurogamer, um zu skizzieren, wie wir das Spiel im Vergleich zu den jüngsten Projekten des Entwicklers erwarten können.

Nachdem er darauf einging, weshalb CDPR die RED Engine zugunsten der Unreal Engine 5 für The Witcher 4 aufgibt, was laut Nowakowski in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass dadurch Erfahrungen und Fachwissen besser geteilt werden können, machte er ein gewagtes Versprechen:

"Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass die Änderung der Technologie für uns nichts an der Tatsache ändert, dass wir immer ehrgeizig sein werden. Und das nächste Spiel, das wir machen, wird nicht kleiner sein, und es wird nicht schlechter sein. Es wird also besser, größer, großartig als The Witcher 3, es wird besser als Cyberpunk sein - denn für uns ist es inakzeptabel [auf diese Weise zu starten]. Wir wollen nicht zurück."

Nowakowski versprach auch, dass The Witcher 4 zur gleichen Zeit wie PC auf der Konsole debütieren wird und dass CDPR intern einen neuen Überprüfungsprozess installiert, um sicherzustellen, dass die Fehler vermieden werden, die es bei der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 gemacht hat.