The Witcher 4 ist in die volle Produktion übergegangen

The Witcher Fans jubeln! Im Rahmen seines jüngsten Finanzberichts hat der polnische Entwickler CD Projekt Red bestätigt, dass Project Polaris, wie viele The Witcher 4 nennen, in seine volle Produktionsphase eingetreten ist. Das bedeutet, dass die Hunderte von Entwicklern, die in den letzten Monaten an dem Spiel gearbeitet haben, ihre Bemühungen nun auf die oft als die komplexeste und wichtigste Phase der Entstehung eines Spiels verlagern.

Sebastian Kalemba, Game Director bei The Witcher für CD Projekt Red, sagte zu X: "Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Project Polaris in die vollständige Produktionsphase eingetreten ist! Neue Herausforderungen stehen vor der Tür, und es sind die talentierten und hart arbeitenden Menschen, die mich glauben lassen, dass wir gemeinsam die kommende Witcher Saga zu einem bemerkenswerten Erlebnis machen können. Jetzt gibt es kein Halten mehr! Bleiben Sie dran für das, was auf der anderen Seite der Medaille zu sehen ist!"

Wir wissen noch nicht, wie viel Zeit CD Projekt Red in der Produktionsphase verbringen wird, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass die Entwickler ein paar Jahre lang damit beschäftigt sein werden, das zu formen, was viele hoffen, das nächste große RPG-Erlebnis zu werden.