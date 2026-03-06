The Wild Robot Fortsetzungstitel, Regisseur enthüllt

HQ

DreamWorks Animation landete ein großer Erfolg, als es uns The Wild Robot brachte. Als einer der herausragenden Animationsfilme der letzten Jahre berührte er die Herzen von Jung und Alt gleichermaßen und erweckte das Kinderbuch des Autors Peter Brown auf der Leinwand zum Leben. Pläne für eine Fortsetzung werden schon seit einiger Zeit gemunkelt, aber es wird angenommen, dass nun offiziell ein weiterer Film bei DreamWorks in Entwicklung ist.

Dies stammt von TheWrap, das berichtet, dass The Wild Robot Fortsetzung The Wild Robot Escapes heißen wird. Dies folgte dem Titel von Browns zweitem Buch, von dem wir uns vorstellen, dass der Film adaptieren würde. Chris Sanders, der ursprüngliche Regisseur von The Wild Robot, führt nicht mehr Regie, schreibt aber das Drehbuch.

Troy Quane wird Regie führen, mit Heidi Jo Gilbert als Co-Regisseurin. Quane ist einer der Regisseure hinter dem für den Oscar nominierten Animationsfilm Nimona, und Gilbert arbeitete am Original von Wild Robot sowie an Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch und The Croods: New Age.