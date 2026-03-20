The Wheel of Time neue animierte Serie, Videospiel und Filme in Arbeit vom Arcane-Produzenten

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Amazons Live-Action-Serie The Wheel of Time war vielleicht nicht das erhoffte Fantasy-Epos, aber das IP hat immer noch viel Potenzial. Ein großer Versuch, Robert Jordans The Wheel of Time zu franchisen, steht bevor, in Zusammenarbeit zwischen dem IP-Eigentümer iwot Studios und Arcane-Produzent sowie dem Riot Games/League of Legends-Veteranen Thomas Vu.

Laut Variety werden ein neues Videospiel, animierte Spielfilme und eine neue animierte Serie basierend auf The Wheel of Time produziert, um die Reichweite der Reihe zu erweitern. Diese Projekte werden sich von den bereits angekündigten Wheel of Time-Filmen und dem kommenden Open-World-RPG von iwot Games Montréal unterscheiden.

"Ich sehe enorme Chancen darin, 'The Wheel of Time ' zu vollständig authentischen, integrierten, interaktiven und animierten Erzählerlebnissen zu erweitern", sagte Thomas Vu. "Die Tiefe der Mythologie bildet eine Grundlage für nachhaltiges, plattformübergreifendes Wachstum von Franchises."

"Thomas hat stets gezeigt, dass er erzählerische Welten zu globalen Unterhaltungsfranchises skalieren kann", sagte iwot Studios CEO Rick Selvage. "Sein Hintergrund an der Schnittstelle von Storytelling, Technologie und Franchise-Architektur macht ihn einzigartig geeignet, 'The Wheel of Time ' in neuen, immersiven Formaten zu erweitern. Wir freuen uns darauf, eng mit Thomas und Anthony zusammenzuarbeiten, während wir das nächste Kapitel von 'The Wheel of Time ' einem Publikum auf der ganzen Welt zugänglich machen."

Mit Westeros und der Welt von Ice & Fire, die immer noch Aufmerksamkeit auf sich ziehen, einem neuen Herr der Ringe-Film in Sicht, Netflix, das eine Magic: The Gathering Show produziert, und einer neuen Reihe von Narnia-Filmen, scheint diese epische Fantasy in großem Maßstab in großem Stil zurückzukommen. Vor allem jetzt, wo The Wheel of Time wirklich versucht, sich als großes multimediales Franchise zu etablieren.