The Walking Dead: Daryl Dixon endet mit Staffel 4

Während der San Diego Comic-Con an diesem Wochenende wurde bestätigt, dass The Walking Dead: Daryl Dixon für eine vierte und letzte Staffel verlängert wurde. Die Dreharbeiten für das achtteilige Finale beginnen im Juli und finden in Madrid, Bilbao, Galicien, Andalusien, Segovia und Toledo statt.

"Daryl Dixon war eine unglaubliche Reise", sagte Hauptdarsteller Norman Reedus. "Das ist nicht nur ein Ende - es ist eine Feier dessen, was wir gemeinsam geteilt haben."

Melissa McBride (Carol) teilte auch ihre Freude über die Fortsetzung der Dreharbeiten in Europa: "Es gibt noch so viel zu erzählen."

Staffel 3 feiert am 7. September Premiere per Streaming und folgt Daryls und Carols emotionaler Heimreise - ein Weg, der in echter Walking Dead-Manier voller Gefahren und unbekanntem Terrain steckt.

Zu den neuen Darstellern in der vierten Staffel gehören Eduardo Noriega, Óscar Jaenada und Alexandra Masangkay.

