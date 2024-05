The Talos Principle 2 scheint eine Erweiterung anzudeuten

HQ

The Talos Principle 2 wurde letzten November veröffentlicht, aber so wie es in den sozialen Medien des Spiels aussieht, sieht es so aus, als würden wir relativ bald entweder einen DLC oder eine vollständige Erweiterung enthüllt bekommen.

In einem Video, das auf der Twitter/X-Seite des Spiels gepostet wurde, sehen wir die Bildunterschrift "Die alte Welt verblasst und die neue Welt ist geboren. Jetzt kommt das Zeitalter der Wunder." Das Video dauert nur wenige Sekunden und zeigt ein grasbewachsenes, labyrinthartiges Gebäude.

Das ursprüngliche Talos-Prinzip erhielt einen DLC in Road to Gehenna, der etwa ein Jahr nach dem ersten Spiel veröffentlicht wurde. Das bedeutet, dass die Erweiterung vielleicht noch nicht fertig ist, aber eine Enthüllung könnte bald kommen, um die Leute darauf zu freuen, wenn sie erscheint.