The Super Mario Galaxy Movie bekommt den kleinsten Popcornhalter aller Zeiten

HQ

Du weißt ja, wie es heutzutage meist bei großen Filmpremieren läuft, wo oft limitierte, spektakuläre Popcorn-Halter erscheinen, die Sammler in die Kinos locken. Das kommende The Super Mario Galaxy Movie bildet da keine Ausnahme, und sicherlich haben nur wenige die virale Sensation verpasst, in der Yoshi ein Ei hält, das sich öffnet und Popcorn enthüllt.

Aber... Tatsächlich sind mehr Popcornhalter in der Pipeline für den Film, darunter ein Weltrekordhalter. Nicht, weil es das größte oder beeindruckendste ist, sondern das kleinste. Wenn Sie die Trailer zu The Super Mario Galaxy Movie gesehen haben, wissen Sie, dass Bowser diesmal auf eine hamsterfreundlichere Größe verkleinert wurde, und folglich hat Universal Products & Experiences einen winzigen kleinen Kessel geschaffen, der laut Guinness-Buch der Rekorde (danke, USA Today) als das "kleinste funktionierende Popcorngefäß aller Aufzeichnungen" gekrönt wurde.

Er ist 6,6 Zentimeter breit und enthält daher kaum Popcorn. Wenn Sie dieses kleine Juwel in die Hände bekommen wollen (das auf Wiederverkaufsseiten lächerlich teuer wird), müssen Sie in AMC-Kinos in den USA gehen. Illumination, Nintendo und Universal Products & Experiences sagen in einer gemeinsamen Erklärung:

"Der Miniaturkessel stellt das neueste Beispiel für die wachsende Rolle von Sammlerstücken im Kino dar, um immersive Kinoerlebnisse zu schaffen, und bietet dem Publikum eine einzigartige Möglichkeit, die Welten und Figuren, die sie lieben, lange nach dem Abspann zu feiern."

Wären Sie daran interessiert, das zu kaufen? Schaut es euch unten in diesem Instagram-Post an.