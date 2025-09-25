The Seven Deadly Sins: Origin startet im Januar

HQ

Fans von Die sieben Todsünden werden sich freuen zu hören, dass der kommende The Seven Deadly Sins: Origin Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird. Am 28. Januar ist es Zeit für ein brandneues Abenteuer, das auf der beliebten Manga/Animé-Serie basiert. In der offiziellen Beschreibung des Spiels heißt es:

"The Seven Deadly Sins: Origin spielt in der Welt der kultigen japanischen Manga- und Anime-Serie und ist eine völlig originelle Geschichte, die die Spieler dazu einlädt, das Königreich Britannia wie nie zuvor zu erkunden. Egal, ob du alleine oder im Team mit Freunden unterwegs bist, das Spiel bietet ein tiefgründiges, voll ausgestattetes Open-World-RPG-Erlebnis voller Erkundungen, Echtzeitkämpfe und spielergesteuerter Abenteuer.

Dies ist keine Nacherzählung des Anime - es ist ein Neuanfang."

In diesem Abenteuer spielen wir einen jungen Charakter namens Tristan, und es sollte perfekt für Neueinsteiger sein, da keine Vorkenntnisse der Serie erforderlich sind. Der Schöpfer der Manga-Serie, Nakaba Suzuki, wird ein wachsames Auge auf das Ganze haben und sicherstellen, dass es dem Manga treu bleibt.

Was das Gameplay betrifft, so wird es eine offene Welt geben, die mit der Unreal Engine 5 erstellt wurde. Eine Welt, in der du Monster fangen, Fische fischen, Essen kochen und vieles mehr kannst. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt und es wird Begegnungen mit riesigen Bossen geben. Obwohl es kostenlos spielbar ist, kann es immer noch im Einzelspielermodus gespielt werden, wenn Sie nicht mit anderen spielen möchten.

Es wird am 28. Januar für PlayStation 5 und PC veröffentlicht.