The Russo Brothers bestätigt die Laufzeit von Avengers: Doomsday nicht, sondern merkt nur an, dass der Film "substantiell" sein wird.

HQ

Als vor ein paar Wochen die Tickets für Avengers: Doomsday in den Verkauf gingen, enthielten die Websites, die solche Spots verkauften, Hinweise auf eine Laufzeit des kommenden Films, wobei man darauf hindeutet, dass wir einen der längsten Marvel-Filme bis heute erwarten sollten, der knapp unter drei Stunden dauert, was bedeutet, dass er nicht mit dem Titanen Avengers mithalten wird: Endspiel. Aber vielleicht war das eher eine Schätzung als eine offizielle Laufzeit.

Im Gespräch mit Collider äußerte sich Anthony Russo (die Hälfte des Regieduos der Russo-Brüder) zur Laufzeit von Avengers: Doomsday und wies darauf hin, dass noch nichts offiziell festgelegt sei, da die Postproduktion noch läuft.

"Wir sind tief im Schnitt, aber wir sind noch nicht mit dem Film fertig. Wir kneten den Teig immer noch und machen das so lange wir können, weil, schau, der Film ist so komplex. Es ist so vielschichtig. Es gibt so viele großartige Charaktere im Film. Joe und ich lieben den Schnittprozess, dass wir immer wieder neue Dinge entdecken, während wir weiter am Film arbeiten."

Russo fügte dann auf die Frage nach der Laufzeit hinzu: "Es ist noch zu früh, um die Laufzeit zu sagen, aber sie ist beträchtlich."

Vielleicht besteht also die Möglichkeit, dass Avengers: Doomsday der bisher längste Marvel-Film wird. Wir müssen vorerst einfach abwarten.