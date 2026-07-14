Avengers: Doomsday s Laufzeit wurde bekannt gegeben, wird kürzer als drei Stunden sein

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Es ist fast Zeit, dass der nächste große Avengers-Kinofilm erscheint, denn Avengers: Doomsday wird am 18. Dezember in Kinos weltweit starten, am selben Tag wie Dune: Part Three.

Vor diesem Hintergrund wurden zwei wichtige Informationen zum zweiten und letzten Marvel Cinematic Universe-Kinostart für 2026 (nach Spider-Man: Brand New Day) enthüllt.

Zum einen wurde uns mitgeteilt, dass die Tickets für den Film bereits nächste Woche, am 20. Juli, in den Verkauf gehen werden. Dies ist für diejenigen, die eine Vorschau oder eine Erstvorstellung in den belebtesten Kinos der Welt in Großstädten mit der Infinity Vision-Plattform ergattern wollen, die im Grunde Marvels IMAX-Konkurrent ist, da Dune: Part Three die meisten IMAX-Leinwände Ende Dezember/Anfang Januar übernehmen wird.

Ansonsten wurde The Hollywood Reporter über die Laufzeit von Avengers: Doomsday informiert, wobei der Film voraussichtlich 165 Minuten (zwei Stunden und 45 Minuten) dauern wird, was ihn kürzer als Avengers: Endgame, aber länger als Avengers: Infinity War machen würde und somit zu Marvels mächtigsten Werken zählt. Es sollte beachtet werden, dass sich die Laufzeit ändern kann, wenn der endgültige Schnitt des Films vorgenommen wird.

Marvel bringt angeblich auch im September Endgame im Infinity Vision-Format zurück in die Kinos – ein Projekt, das dazu führen könnte, dass der Film Avatar als erfolgreichste Aktion aller Zeiten ablösen könnte, wenn er 125 Millionen Dollar an Ticketverkäufen generiert.

Freust du dich auf Avengers: Doomsday ?