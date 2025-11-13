The Rogue Prince of Persia erscheint nächsten Monat für Nintendo Switch und Switch 2

HQ

Das seitwärts scrollende Price of Persia Rogulike von Evil Empire wurde bereits für Xbox Series X/S, PC und PS5 veröffentlicht, aber kurz bevor das Jahr zu Ende geht, werden wir sehen, wie unser ehemals lila Lieblingsprinz in der Nintendo Switch und Switch 2 auf neue Plattformen stürmt.

Wie ihr im Video unten sehen könnt, erscheint The Rogue Prince of Persia am 16. Dezember für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 und gibt uns etwas zum Zeitvertreib in der normalerweise ruhigen Zeit vor Weihnachten. The Rogue Prince of Persia scheint perfekt für das Spielen der Nintendo Switch und ihres Nachfolgers unterwegs zu sein. Als Roguelite können Sie mit The Rogue Prince of Persia Ihre Switch oder Switch 2 herausziehen, einen Lauf machen und sie wieder wegnehmen, wobei Sie mit jeder Sitzung ein bisschen mehr Fortschritte machen.

Falls du das Spiel noch nicht kennst, The Rogue Prince of Persia siehst dich als der titelgebende Prinz von Persien, der am schlimmsten Tag in deinem Leben in einer Zeitschleife feststeckt, während barbarische Horden in dein Zuhause eindringen. Kämpfe gegen sie oder stirb bei dem Versuch, deinen besten Sieg aus deinem schlechtesten Tag in einem Spiel zu machen, das wir in unserem Netzwerk-Test sehr genossen haben.