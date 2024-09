The Plucky Squire, Night in the Woods, Under the Sea und mehr diesen Monat bei PS Plus

HQ

Ein weiterer Monat, eine weitere Menge Neuzugänge im PlayStation Plus-Katalog. Wenn Sie ein Extra- oder Premium-Abonnent sind, haben Sie viele Spiele, in die Sie eintauchen können, einschließlich einer neuen Day-One-Veröffentlichung in The Plucky Squire.

Das Abenteuer von All Possible Futures und Devolver Digital sieht aus wie ein genreübergreifender Aufstand, und es gesellen sich einige andere großartige Spiele wie Night in the Woods, Under the Waves, Chernobylite, Space Engineers und mehr.

Auf der PlayStation Classics-Seite können PS Plus Premium-Abonnenten Zugang zu Secret Agent Clank, Sky Gunner und Mister Mosquito erhalten. Secret Agent Clank ist ein herausragendes Spiel unter diesen dreien und beschert uns die Rückkehr zu einem klassischen PSP-Abenteuer.

Welches Spiel wirst du zuerst spielen?