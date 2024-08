The Plucky Squire für den Start im nächsten Monat

HQ

In einer ziemlich überraschenden Entwicklung, wenn man bedenkt, dass die Gamescom nächste Woche stattfindet, haben Entwickler All Possible Futures und Publisher Devolver Digital angekündigt, dass das Indie-Projekt The Plucky Squire nächsten Monat sein Debüt und seinen Start geben wird.

Das Spiel wird am 17. September für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen, und zwar als TeilPlayStation Plus des monatlichen Line-ups, wenn es in etwa fünf Wochen offiziell erscheint.

Um diese Ankündigung zu feiern, wurde ein neuer Trailer für das Spiel veröffentlicht, den Sie unten sehen können und der einen Einblick in einige der entzückenden Gameplays gibt.