The Persistence erscheint im Sommer für PS4, Xbox One, PC & Switch

Im Juli 2018 testeten wir den Sci-Fi-Grusler The Persistence und waren durchaus angetan vom VR-Titel der englischen Firesprite Studios. Nachdem das Spiel ursprünglich noch exklusiv für PlayStation VR erschien, wurden nun weitere Fassungen angekündigt. So sollen im Sommer 2020 neben einer regulären PS4-Version auch Umsetzungen für PC, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. VR-Equipment wird nicht länger vorausgesetzt, laut der Steam-Seite von The Persistence wird die PC-Fassung jedoch optional Oculus Rift, HTC Vive und Windows Mixed Reality unterstützen. Über weitere Details rund um die Portierungen werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten!