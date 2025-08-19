The Outer Worlds 2 zeigt Gefährten im neuen Trailer

HQ

The Outer Worlds ist ein großartiges Spiel. Einer der am meisten gelobten Aspekte ist die Welt und die Charaktere darin, daher ist es ziemlich passend, dass sich der Trailer, der heute Abend in der Gamescom Opening Night Live-Show debütiert, auf die Begleiter der Fortsetzung konzentriert.

Es muss gesagt werden, dass Obsidian nicht nur lustige Spiele macht. Sie wissen auch, wie man unterhaltsame Trailer erstellt. Ich spreche nicht nur davon, dass Ben Schwartz darüber scherzt, dass The Outer Worlds 2 definitiv wie geplant am 29. Oktober erscheint, weil Grand Theft Auto VI auf 2026 verschoben wurde. Sogar der Trailer selbst hat einen großartigen Ton, während er auch einige Details über die verschiedenen Charaktere enthüllt, die uns auf Abenteuern begleiten können... Und dass wir auch dieses Mal nicht mit ihnen schlafen können.