The Order: 1886 Produzent spricht über den "kontroversen" Start und wie die PS4 der "letzte echte Generationssprung" im Gaming war.

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Als es vor über einem Jahrzehnt debütierte, erwies sich Ready at Dawns The Order: 1886 als ziemlich umstrittenes Spiel, ein Titel mit sehr hohen Ambitionen, der aber vielleicht viele seiner Ziele nicht erfüllte. Dies führte zu einem Launch, bei dem die Fans unsicher waren, was sie vom Spiel halten sollten, mit stark unterschiedlichen Meinungen und Rezensionen zum Projekt.

Seitdem sind die Meinungen zu The Order: 1886 weicher geworden, und es ist ein ziemlich beliebtes Videospiel unter denen, die es gespielt und sich daran erinnern, geworden. Da die Meinungen von dem abweichen, was sie früher waren, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit Andrea Pessino zu sprechen, der als Executive Producer bei The Order: 1886 bei Ready at Dawn bekannt ist, um seine Gedanken zum Spiel über zehn Jahre später einzuschätzen.

"Nun, es war in den letzten 11 Jahren interessant – was seit unserem Kennenlernen eigentlich ziemlich verrückt ist – dass sich vieles verändert hat, weißt du, sogar in der Rezeption des Spiels. Es war definitiv ein kontroverser Titel, als er herauskam, und die Kritik war in vielerlei Hinsicht auch ein Produkt seiner Zeit. Es gab gewiss... Ich bin der Erste, der zugibt, dass es Aspekte des Spiels gab, die Kritik verdient hätten. Es war ein ziemlicher Kampf, bei der Entwicklung haben wir bestimmte Dinge priorisiert, und der audiovisuelle Teil war eindeutig das Ziel. Wir haben die Technologie komplett von Grund auf für diesen Titel entwickelt, und es war ein riesiges Unterfangen."

Pessino sprach weiterhin darauf ein, wie der Generationssprung der PS4 in die Produktion von The Order: 1886 eingespielt hat und dass die Konsolenära aus Sicht der Gaming-Hardware der letzte große Generationswechsel war.

"Ich denke, manchmal, wenn man in der Planung ein bisschen zu weit geht und Spiele priorisiert, die sehr, wissen Sie, wir standen am Übergang einer Generation. Die PlayStation 4 bot eine echte Chance, neue technische Grenzen zu erkunden. Es war das letzte... Ich glaube, es war der letzte echte Generationssprung, der in der Welt der Videospiele passieren konnte. Heutzutage ist es viel mehr proportional. Ich erwarte keine großen Sprünge mehr, denn die Hardware hat sich sehr vereinheitlicht und ist viel homogener geworden."

Pessino schloss ab, indem er mehr über The Order: 1886 sprach und wie er sich wünscht, dass Spiele in Zukunft kreativere Risiken eingehen könnten und sollten.

"Es war wirklich interessant zu sehen, wie sich eine Art Kultanhängerschaft um dieses Spiel gebildet hat. Ich glaube, viele Leute haben einige der Dinge, die wir versucht haben, geschätzt, und besonders das, was unsere Künstler und Designer versucht haben, das sehr einzigartig war und weiterhin sehr einzigartig ist. Ich glaube, heutzutage sehen Spiele langsam ein bisschen zu ähnlich aus. Ich vermisse ein wenig die Zeit, in der man diese Risiken eingehen und versuchen konnte, etwas anderes zu erkunden, besonders in unserem Fall, es war vor allem ein künstlerisches und audiovisuelles Experiment. Aber es ist ermutigend zu sehen, dass sich die allgemeine Einstellung gegenüber dem Film seit der kontroversen Veröffentlichungszeit etwas verändert hat. Und ich denke, es gibt eine gesündere Diskussion über die Vor- und Nachteile dieses Spiels."

Das vollständige Interview mit Pessino finden Sie unten, in dem wir auch auf das Nächste für God of War, den Stand der virtuellen Realität im Gaming, seine nächsten Schritte in seinem neuen Unternehmen und mehr eingehen.