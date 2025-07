HQ

Nach der Enthüllung des Trailers für das Reboot von Die nackte Kanone scheint es, als ob Liam Neesons Interpretation der Komödie genauso absurd und rasant sein wird wie der Originalfilm mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle. Der neue Film ist in mehr als einer Hinsicht eine Hommage an seinen Vorgänger, einschließlich eines neuen Popcorneimers, der von einem Witz aus dem Original inspiriert ist.

Der neue Popcorneimer von Regal hat die Form eines Plastikbibers. Eine Anspielung auf einen Witz im Original von 1988, in dem Leslie Nielsens Frank Drebbin einer Frau eine Treppe hinauf auf einen Dachboden folgt, wo er kommentiert: "Schöner Biber".

Daraufhin reicht ihm die Frau einen ausgestopften Biber. Die Zeile wird sogar in den Popcorneimer markiert. Für diejenigen unter euch, die es nicht verstehen, ist es eine nette Anspielung auf das zweitgrößte Nagetier der Welt.

Die nackte Kanone kommt am 1. August in die Kinos.

