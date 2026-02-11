The Mummy 4 Premiere im Mai 2028 und Brendan Fraser ist dabei

Nach seiner hochgelobten Leistung in The Whale hat Brendan Frasers Karriere eine etwas unerwartete Wendung genommen, da er nun oft Rollen in künstlerischeren Projekten bekommt – im Gegensatz zu den Action-Blockbustern, die ihn ursprünglich berühmt machten. Letztere umfasst vor allem die Mumie-Reihe, in der er zwischen 1999 und 2008 in drei Filmen mitspielte.

Doch jetzt ist er bereit, erneut zum Hollywood-Spektakel zurückzufinden, denn Deadline berichtet, dass er in einem vierten The Mummy-Film mitspielen wird (über den wir bereits berichtet haben), der in zwei Jahren Premiere feiert. Er wird offenbar von Rachel Weisz begleitet, die zuvor in den ersten beiden Teilen mitspielte. Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett (deren Credits unter anderem Ready or Not und die neuesten Scream-Filme umfassen) werden Regie führen, mit einem Drehbuch des The Mummy-Veteranen Sean Daniel.

Universal vertreibt den Film, der am 19. Mai 2028 Premiere feiern soll, was bedeutet, dass sie ihn als Sommer-Blockbuster behandeln. Mit anderen Worten, sie sind äußerst selbstbewusst, hoffentlich aus gutem Grund.

Wie aufgeregt sind Sie, Brendan Fraser in die Filmsaga zurückkehren zu sehen, die seine Karriere effektiv gestartet hat?