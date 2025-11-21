Brendan Fraser bestätigt für The Mummy 4

Vor zwei Wochen behauptete der sonst zuverlässige Deadline, dass sowohl Brendan Fraser als auch Rachel Weisz über eine Rückkehr in einem vierten The Mummy-Film sprechen würden, und wir mussten nicht lange auf weitere Neuigkeiten über das Projekt warten.

Jake Coyle von der Associated Press hatte das Vergnügen, mit Brendan Fraser über seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu sprechen, und der Oscar-prämierte Schauspieler entschied sich, Folgendes zu sagen, als Coyle nach seinen Gedanken zur Ankündigung von The Mummy 4 fragte:

"Die, die ich machen wollte, wurde nie gemacht. Das dritte war ein Modell von... Wie kann ich das dem AP-Reporter sagen? NBC hatte in jenem Jahr die Rechte, die Olympischen Spiele zu übertragen. Also haben sie zwei zusammengefügt und wir sind nach China gefahren. In Shanghai zu arbeiten, eine unglaubliche Erfahrung. Ich bin stolz auf den dritten, weil ich finde, dass er ein guter eigenständiger Film ist. Wir haben weitergemacht und das gemacht, was wir mit einer anderen Crew auf dem Deck tun, und unser Bestes gegeben. Aber das, das ich machen wollte, steht kurz davor. Und ich habe 20 Jahre auf diesen Anruf gewartet. Manchmal war es laut, manchmal ein leises Signal. Jetzt? Es ist Zeit, den Fans zu geben, was sie wollen."

Fraser bestätigt nicht nur, dass er in The Mummy 4 mitspielen wird, sondern scheinbar auch, dass er die Hauptrolle übernimmt und der Film den ersten beiden mehr ähnelt als dem weniger populären dritten.

Was müssen The Mummy 4 heutzutage tun, um erfolgreich zu sein?