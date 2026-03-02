The Matrix 5 befindet sich noch in der Entwicklung, wobei Drew Goddard derzeit am Drehbuch arbeitet

HQ

Als The Matrix: Resurrections erschien, begeisterte es die Fans der Serie nicht besonders, die auf eine Rückkehr hofften, die das Science-Fiction-Franchise in der Form des Originalfilms zurückbringen könnte. Doch wie die Fortsetzungen, die auf dieses epische Original folgten, ließ auch der vierte Film der Reihe viel zu wünschen übrig, sowohl was die Rezeption als auch die Ticketausbeute angeht.

Deshalb fragen wir uns nun, ob tatsächlich ein fünfter The Matrix-Film Premiere haben wird. Aber anscheinend hat es immer noch grünes Licht, zumindest wenn wir den neuesten Kommentaren von Regisseur Drew Goddard zu ScreenRant glauben sollen.

Der Regisseur/Autor erklärte, dass The Matrix 5 "noch in Arbeit ist. Ich schreibe in meiner Schreibhöhle. Ich weiß nicht, wie lange ich in dieser Schreibhöhle sein werde, aber wann immer ich rauskomme, habe ich Neuigkeiten zu teilen."

Es sieht also so aus, als könnte Keanu Reeves noch eine weitere Chance bekommen, als Neo zurückzukehren, obwohl das Drehbuch noch weit entfernt ist, sodass man sagen sollte, dass mit diesem Projekt noch Dinge passieren könnten, weshalb es wahrscheinlich klug ist, nicht den Atem anzuhalten, um es bald zu sehen.