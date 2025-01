The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim hätte fast seinen Direktor getötet

HQ

In einem kürzlichen Interview mit IndieWire sprachen Regisseur Kenji Kamiyama und Produzent Joseph Chou über die Herausforderungen hinter den Kulissen bei der Erstellung von The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Kamiyama sprach offen über den enormen Druck, den das Projekt mit sich bringt, insbesondere angesichts des engen Zeitplans. In der Zwischenzeit verriet Chou, dass Kamiyamas Aufmerksamkeit für jedes Detail – bis hin zum Motion Capture und der finalen Animation – so unerbittlich war, dass es ihn "fast umgebracht hätte".

Der Anime, der sich auf die Geschichte von Rohans königlicher Familie während ihrer Verteidigung gegen die Dunlendings konzentriert, sah sich einem turbulenten Produktionsplan gegenüber. Mit über 60 Animationsstudios weltweit, die zusammenarbeiten, musste das Team Grenzen überschreiten, um die Frist einzuhalten. Die Animation von Pferden, die oft als eine der schwierigsten Aufgaben in der Animation gilt, erwies sich als besonders herausfordernd.

Während "Der Krieg der Rohirrim" für seine einzigartige Herangehensweise an Mittelerde viel Lob erhalten hat, wurde er auch kritisiert, insbesondere von Fans, die mehr von einem so beliebten Franchise erwarten. Das Endprodukt ist zweifellos ein Produkt immenser Anstrengungen, aber es ist klar, dass nicht jeder mit dieser Anime-Version einverstanden war. Haben Sie den Film gesehen? Was hältst du von dieser Anime-Version von Der Herr der Ringe?