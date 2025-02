The Lord of the Rings: The Rings of Power wird für eine dritte Staffel zurückkehren

HQ

Auch wenn die Kritik und die Fans von The Lord of the Rings: The Rings of Power immer noch etwas uneinheitlich aufgenommen werden, lässt sich die Zuschauerkraft, die die Serie besitzt, nicht leugnen. Es scheint regelmäßig eine der größten Produktionen von Prime Video zu sein, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass es nicht verwunderlich ist, dass eine dritte Staffel grünes Licht erhalten hat.

Dies wurde in einer Pressemitteilung bestätigt, in der bestätigt wird, dass die Produktion der Serie in diesem Frühjahr beginnen wird, wobei die Dreharbeiten am Shepperton Studios in Großbritannien stattfinden werden, dem neuen Zentrum für die Entstehung der Serie. In der dritten Staffel werden einige wiederkehrende Regisseure und ein neuer Regisseur zu sehen sein, wobei das Regietrio Charlotte Brändström, Sanaa Hamri und Stefan Schwartz umfasst. Das ist zwar so ziemlich alles, was man über die dritte Staffel der Serie wissen muss, abgesehen von der Tatsache, dass viele der bestehenden Darsteller ihre Rollen wieder aufnehmen sollenAmazon MGM Studios, aber der Leiter des Fernsehens, Vernon Sanders, hat hinzugefügt:

"The Lord of the Rings: The Rings of Power zieht weiterhin das Publikum weltweit in seinen Bann und wir freuen uns, dass eine dritte Staffel in Arbeit ist. Das Kreativteam hat eine außergewöhnliche Vision von dem, was kommen wird, mit Geschichten, die uns verzaubert und gefesselt haben. Wir freuen uns darauf, diese epische Reise für unsere globalen Kunden fortzusetzen und noch tiefer in die legendären Geschichten einzutauchen, die Mittelerde geprägt haben."

Sind Sie gespannt auf mehr The Rings of Power ?