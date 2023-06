The Lord of the Rings: Gollum Studio stellt die Entwicklung von Spielen ein

HQ

Ich bin bei weitem nicht der Einzige, der dachte, es sei offensichtlich, dass The Lord of the Rings: Gollum auf dem heutigen Markt keine Chance haben würde, aber es macht nie Spaß zu sehen, wie sich Entwickler für den Zustand ihres Spiels entschuldigen. Kommerzielles Scheitern ist sogar noch schlimmer, etwas, das wir heute als Beispiel sehen.

Games Wirtschaft war die erste, die berichtete, dass Daedalic Entertainment beschlossen hat, seine Entwicklungsabteilung zu schließen, um sich auf die Veröffentlichung von Spielen zu konzentrieren, und damit 25 Mitarbeiter zu entlassen. Ein Vertreter von Daedalic hat dies nun in einer E-Mail an mich bestätigt und erklärt, dass ein Teil des Grundes dafür darin liegt, dass The Lord of the Rings: Gollum die Erwartungen des Unternehmens nicht erfüllt hat.

Wir werden immer noch den versprochenen Patch bekommen, aber dann geht es nur noch um die Veröffentlichung. Das bedeutet auch, dass ein weiteres Der Herr der Ringe-Spiel, über das wir Gerüchte gehört haben, abgesagt wurde, so dass das nächste große Spiel, das wir im Universum sehen werden, entweder Amazons MMO oder etwas Unangekündigtes von der ehrgeizigen Embracer Group sein wird.