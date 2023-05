The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom scheint online durchgesickert zu sein

HQ

Wie wir alle wissen, bleibt nicht mehr viel Zeit, bis es an der Zeit ist, Hyrule im kommenden The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erneut zu besuchen, aber da nur noch zehn Tage bis zur Veröffentlichung verbleiben, scheint Nintendo von Lecks betroffen zu sein, da sich Videos von den Öffnungszeiten des Spiels in den Seitenstraßen des Internets verbreitet haben.

Sogar physische Kopien scheinen auf freiem Fuß zu sein, und es wird auch berichtet, dass das Spiel für den PC emuliert wurde, was natürlich auch das Risiko erhöht, dass weitere sogenannte Spoiler herauskommen, bevor wir den offiziellen Start erreichen. Sie wurden also gewarnt, und wenn Sie befürchten, dass eines der heißesten Spiele des Jahres durch Spoiler zerstört wird, empfehlen wir Ihnen, in den kommenden Tagen sorgfältig im Internet zu surfen.